La población ha visto con indignación la falta de agua en el distrito de Humay, situación que se salió de control por la activación de las quebradas y los huaicos en estos últimos días. También cuestiona la obra de “Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal sector Bernales”, según informan tiene un valor referencial de S/ 2 249 037,87.

Observaciones de la obra

Asimismo, en el informe de Control Institucional N° 030-2024-OCI/0409-SCC de la Contraloría entre el 8 al 13 de mayo del 2024 emitió una serie de observaciones de la obra. Se han advertido seis situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos.

El informe señala que el residente e inspector de la obra no vendría realizando oportunamente las anotaciones en el cuaderno. Durante la inspección el contratista y supervisor no habrían estado presentes durante la ejecución de la obra. Además, contaría con partidas no ejecutadas; afectando la correcta ejecución de las partidas perjudicando la calidad y vida útil.

Asimismo, la obra no habría culminado dentro del plazo contractual reprogramado por retrasos injustificados, según su cronograma; generando presunto incumplimiento del contrato, la afectación en la puesta del servicio de la obra, de las metas y objetivos.

