Continúan los trabajos de mantenimiento en el sistema hidráulico Choclococha, específicamente en el sector Pilpichaca, donde se ejecuta el reemplazo de 70 metros de piso de canal y 34 metros de talud. Las labores buscan mejorar el afianzamiento hídrico y asegurar un servicio más eficiente para los usuarios de la zona.

Seguridad hídrica

El canal Choclococha es una infraestructura clave para el abastecimiento de agua en regiones altoandinas y para la actividad agrícola en sectores que dependen directamente del recurso hídrico. Con este tipo de intervenciones, se busca evitar pérdidas por filtraciones, mejorar el caudal disponible y alargar la vida útil del sistema.

Las obras forman parte de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer la infraestructura hidráulica en la región, con un impacto directo en la productividad agrícola y la seguridad hídrica para las comunidades usuarias del valle de Ica.

Se espera que los trabajos concluyan dentro del plazo programado, sin afectar la continuidad del servicio de agua para riego en las zonas abastecidas por el sistema Choclococha.

Cabe señalar que, el canal Choclococha forma parte del sistema mayor desarrollado entre 1945 y 2012, que deriva aguas reguladas desde las lagunas Orcococha, Choclococha y Ccaracocha. Este sistema regula cerca de 32 hm³ de aguas superficiales y 75 hm³ de aguas subterráneas por año, lo cual es fundamental para garantizar el riego en el valle de Ica.

VIDEO RECOMENDADO



