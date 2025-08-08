El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) ha puesto en marcha los trabajos de mantenimiento del Sistema Hidráulico de Choclococha, con el objetivo de asegurar su óptimo funcionamiento y garantizar la continuidad del servicio hídrico hacia la región Ica.

Seguridad hídrica

Entre las principales labores realizadas se encuentran la reparación de la caseta de la compuerta, mantenimiento de la puerta principal, limpieza de paredes, reparación del piso y talud del canal – Sector Pilpichaca (220 m), revestimiento y tratamiento de juntas – Sector Huaraco (1 km), descolmatación del canal desde Huaraco hasta Supaymayo, soldadura de la brida.

Estas acciones técnicas han permitido, además, atender los daños identificados recientemente en la infraestructura. Con estas intervenciones se reafirmó el compromiso con la conservación de los bienes del Estado y con una gestión eficiente y responsable del recurso hídrico.

