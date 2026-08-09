La Municipalidad Provincial de Huancayo inició la fiscalización a los conductores de scooters, motos y bicimotos eléctricas, quienes deberán cumplir con la normativa vigente para circular por las vías públicas.

La medida se aplica luego de culminar el periodo de marcha blanca y responde a la actualización de la clasificación vehicular aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El Gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe, precisó que en Huancayo ya se registraron al menos tres siniestros relacionados con scooters y motos eléctricas, principalmente en sectores como San Carlos y Hualhuas.

El funcionario informó inicialmente que los usuarios deberán portar la documentación exigida según el tipo de vehículo, como placa de rodaje, SOAT y licencia de conducir.

Además, la Policía Nacional y los fiscalizadores municipales realizarán operativos para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. Conducir sin SOAT será sancionado con una multa de S/ 504, mientras que manejar sin licencia de conducir implica una sanción del 50 % de una UIT.