La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín, ordenó la liberación de los 8 militares investigados por el asesinato de cinco civiles en Colcabamba. Los magistrados anularon la resolución que ordenó su internamiento por 12 meses y dispuso que se evalúe de nuevo el requerimiento presentado por la Fiscalía.

Otro Juez deberá convocar una nueva audiencia de prisión preventiva y emitir una resolución.

Según la resolución dada, la prisión adolecía de una motivación suficiente respecto al peligro de obstaculización de la investigación y al principio de proporcionalidad de la medida.

“Se vulneró el debido proceso y el derecho a la libertad”, dijo la defensa.