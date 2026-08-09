La Policía Nacional del Perú anunció que mantiene una vigilancia reforzada en los distintos pasos fronterizos con Ecuador para capturar a los responsables del secuestro, tortura y asesinato de Jorge Luis Avendaño Ontaneda, de 29 años, quien según indicaron, serían extranjeros. La víctima fue raptada en Sullana y, tras permanecer desaparecida, su cuerpo fue hallado sin vida con impactos de bala en la ciudad de Piura.

El general PNP Luis Quiroz Dávila, jefe de la Región Policial de Tumbes, señaló que las distintas unidades de dicha jurisdicción se encuentran atentas en los diferentes sectores ante la alerta de la Policía de Piura.

“Ya hemos puesto en conocimiento de la comisaría de Cancas y a las unidades policiales para que estén atentas a cualquier comunicación con relación a estos presuntos delincuentes. Tienen también algunas vías de escape desde Piura hacia Ecuador, por la sierra ecuatoriana; sin embargo, nosotros estamos atentos en coordinación con Piura para tratar de identificar e intervenir de manera inmediata cualquier tipo de vehículo en la carretera que conduce a Tumbes”, indicó el general Quiroz.

Por su parte, el coronel PNP José Valer, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de la provincia de Sullana, indicó que están intensificando los operativos en los diferentes sectores de esta zona, la cual comprende provincias fronterizas como Sullana y Ayabaca.

“Como División Policial (estamos haciendo) lo que nos corresponde. Todos los días realizamos operativos, mañana, tarde y noche, para evitar el ingreso o salida de delincuentes del país. Además, nuestro general, como jefe de la Región Policial (Piura), coordina con su par de Tumbes para que haga lo propio; mientras que la Unidad de Investigación Criminal de Piura, en conjunto con Sullana, están viendo los pormenores a fin de dar muy pronto con la captura de estos delincuentes”, señaló el oficial Valer.

El caso del secuestro y asesinato de Avendaño es investigado por el Depincri de Sullana en coordinación con la Divincri de Piura.

CELULARES. El general PNP Daniel Daniel Jares, jefe de la Región Policial de Piura, mencionó que detrás del violento asesinato de Avendaño estarían detrás unos ciudadanos ecuatorianos. Asimismo que personal especializado analiza los dos celulares que fueron hallados en el interior de la camioneta de la víctima. “Esos dos teléfonos ya están siendo trabajados por personal especializado, donde seguramente arrojará las últimas llamadas y conversaciones que tuvo la víctima”, señaló el oficial.

La mañana del jueves 6, sujetos interceptaron a Avendaño cuando transitaba en su camioneta por la Panamericana en Mallaritos, en Sullana, y lo subieron a la fuerza a un automóvil. Esa misma noche, la víctima fue encontrada sin vida en Piura, maniatada, torturada y con impactos de bala cerca de la quebrada Las Monjas. El automóvil fue hallado quemado en Veintiséis de Octubre.