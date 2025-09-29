A balazos, un grupo de delincuentes asaltó la pollería de un alcalde en el distrito de La Unión, en Piura y, tras encañonar a la autoridad que estaba atendiendo, junto a los comensales, les llevaron dinero, celulares y otras pertenencias.

El violento atraco ocurrió cuando los hampones llegaron al establecimiento ubicado en el centro poblado Los Canizales, de propiedad del alcalde delegado de dicho pueblo, Julián Sernaqué More, y lo encañonaron y redujeron.

Sernaqué indicó que el atraco fue rápido y fueron víctimas él, un grupo de jóvenes y diversos comensales. “Me apuntaron directamente a la cabeza y me quitaron el celular. A los jóvenes también los encañonaron y les arrebataron sus cosas”, denunció el alcalde delegado del centro poblado Los Canizales.

A la vez, antes de fugar del local, los delincuentes realizaron disparos al aire, con la finalidad de sembrar miedo en los clientes, que desataron el pánico ante lo ocurrido. Además, alarmó a los vecinos de dicha zona.

Ante lo ocurrido, la autoridad y dueño del local, interpuso la denuncia en la dependencia policial del distrito y pidió que inicien las investigaciones.

Mientras que los agraviados esperan que identifiquen a los autores de este hecho delictivo.“Ya no podemos ni ir a un local a comer, porque estamos inseguros a que algo pueda ocurrir y terminar en tragedia. Hay temor en la ciudadanía por lo que estamos atravesando”, señaló un morador ante lo ocurrido.

Recordemos que uno de los últimos y violentos asaltos ocurrió el pasado viernes 26, en el interior de la notaría Quinde Rázuri, en el cercado de Piura. Ahí, dos hampones llegaron a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos, que iba como copiloto, ingresó a dicho local del jirón Callao 343 y forcejeó con una mujer y le disparó a su joven hijo en la notaría, con la finalidad de arrebatarle la suma de S/ 30,000.