Ante el paro de pescadores artesanales que se dedican a la extracción de calamar gigante o pota, la Ugel de Paita y Sechura, a través de sendos comunicados, suspendieron las clases y labores administrativas en todas las instituciones educativas con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes y personal en general.

La UGEL Sechura informó que los días 30 de setiembre y 1 de octubre se suspenderán las clases y labores administrativas en todas las instituciones educativas, públicas y privadas, debido al paro convocado por los pescadores.

La medida busca resguardar la seguridad y bienestar de los estudiantes y la comunidad educativa. Asimismo, se precisó que las horas de clase serán recuperadas de manera presencial, según la norma del Ministerio de Educación.

En tanto hoy martes 30 de septiembre y el miércoles 01 de octubre también se suspenderán las atenciones en las áreas administrativas y consultorio externo en el Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes. Esta decisión se toma con el objetivo de salvaguardar la integridad física del personal y de los usuarios que acuden a las instalaciones.

En tanto los comerciantes de los centros de abastos de Paita y transportistas también anunciaron su apoyo al paro.