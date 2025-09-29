Una madre de tres hijos y con 14 semanas de embarazo, falleció en el Hospital Nuesta Señora de Las Mercedes de la provincia de Paita, debido a una hemorragia severa que, habría sido provocada, presuntamente al ser agredida por su pareja de nacionalidad venezolana, que fue detenido por la Policía.

Según información preliminar que investiga la Fiscalía, el domingo 28 de setiembre, la mujer identificada como Kristhel Morales Llenque, de 30 años, fue agredida físicamente en presencia de testigos y, posteriormente, se trasladó al domicilio donde vivía junto al investigado para recoger sus pertenencias.

Horas más tarde, sufrió una hemorragia vaginal que motivó su traslado al hospital, donde lamentablemente falleció a consecuencia de un paro cardiaco.

Además que, antes de su deceso, la víctima refirió al personal médico que habría sido violentada sexualmente de manera brusca por su pareja.

Debido a esto, la Policía logró detener al presunto agresor y permanece en la comisaría de Paita Alta por 48 horas, mientras se desarrollan las diligencias de ley.

Ante esto, el fiscal provincial Salvador Savitzky Rodríguez de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita inició diligencias inmediatas para esclarecer la muerte de Kristhel Morales, quien tenía un embarazo de 14 semanas y habría sido víctima de agresión sexual por parte de su conviviente.

Mientras que las amigas de la fallecida llegaron a la comisaría de Ciudad del Pescador, en Paita. “Pedimos justicia para Kristhel, porque ella no era mala. No era justo que muera así. Ella tenía toda una vida con sus hijos. Sabemos que tenía muchos problemas con él (su pareja) “, indicó una de sus amigas, que portaba un cuadro con la foto de la víctima.