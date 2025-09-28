La Policía viene analizando las imágenes de las cámaras de vigilancia de diversos locales para identificar a los hampones y determinar el recorrido que realizaron en una motocicleta, tras perpetrar un asalto en el interior de la notaría Quinde Rázuri, en el cercado de Piura. Ahí, forcejearon con una mujer y balearon a su hijo para arrebatarle S/30,000.

Los investigadores, que ya cuentan con las imágenes, habrían visualizado algunos videos y han solicitado de otros establecimientos comerciales, con la finalidad de saber el recorrido que realizaron por las calles, cuando llegaron y fugaron los ladrones. Además, buscan identificar a otros implicados en el violento asalto.Se supo que una mujer también podría estar inmersa en el asalto.

En tanto, por el momento, el joven que fue baleado en la zona inguinal izquierdo de su cuerpo a manos del hampón que cometió el violento asalto en la notaría y que fue trasladado a una clínica de la localidad de Piura, estaría fuera de peligro, pero permanece en observación.

El asalto ocurrió la tarde del viernes 26 de setiembre, cuando dos hampones llegaron a bordo de una motocicleta que era manejada por un sujeto que vestía un polo verde y truza azul, además, portaba un casco que le cubría toda la cabeza e iba en una motocicleta negra.

De ahí, descendió el otro delincuente que ingresó al local del jirón Callao 343 y vestía polo y pantalón negro, así como un sombrero del mismo color y una mascarilla. Dicho individuo fue quien forcejeó con una mujer y le disparó al joven en el interior de la notaría con la finalidad de arrebatarle los S/30,00.

Incluso, durante el asalto, diversas personas que estaban en dicho local, corrieron despavoridos para esconderse y otros lograron salir del establecimiento, según se visualizó en las imágenes de las cámaras de seguridad de la notaría.