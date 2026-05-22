En el marco de las actividades por el Día Mundial de la Hipertensión, EsSalud Ica, a través del Hospital Antonio Skrabonja de Pisco - en coordinación con la Oficina de Coordinación de Prestaciones - y el CAP I Villa Túpac, realizó una campaña integral de salud.

Servicios médicos

Durante la jornada, se lograron brindar más de 500 atenciones en medicina, enfermería y nutrición, complementadas con sesiones demostrativas de alimentación saludable. Asimismo, se priorizó la inmunización mediante la aplicación de vacunas contra la influenza y el sarampión, y se realizaron acciones clave de prevención del cáncer como la captación de pacientes para mamografías, tamizajes de glucosa, control de hipertensión arterial y toma de Papanicolaou.

También, se realizaron charlas informativas sobre psicología, odontología, obstetricia y estilos de vida saludables. El objetivo principal de este despliegue multidisciplinario fue promover una cultura de prevención, la detección temprana de enfermedades crónicas y el cuidado integral de la salud, empoderando a la población para que adopte hábitos que protejan su bienestar y el de sus familias.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó la alta participación de la comunidad. “La hipertensión es un enemigo silencioso, y campañas como esta nos permiten diagnosticar a tiempo y brindar un soporte humano y de calidad”, enfatizó.

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