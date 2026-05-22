El histórico muelle de Huanchaco, uno de los íconos turísticos más representativos de la costa peruana, continúa en estado de deterioro tras más de tres años de permanecer cerrado, situación que ha generado preocupación en la población y distintos sectores técnicos y profesionales. Ante este escenario, el Gobierno Regional de La Libertad viene impulsando su reconstrucción a través del proyecto “Recuperación de los Servicios Turísticos Públicos en el Muelle de Huanchaco”, considerado clave para reactivar la actividad turística en la zona.

Como parte del proceso de articulación técnica e institucional, se desarrolló una mesa de concertación con la participación de los decanos de los colegios profesionales de Ingenieros, Arquitectos, Economistas y Licenciados en Turismo de La Libertad, así como representantes de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI), la Dirección Desconcentrada de Cultura y PROINVERSIÓN. El objetivo del encuentro fue exponer el estado situacional del proyecto y sus principales alcances técnicos, generando un espacio de diálogo orientado a fortalecer su desarrollo.

Durante la reunión, el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, detalló los avances del proyecto y explicó los aspectos técnicos en evaluación, precisando que aún no existe un diseño definitivo del nuevo muelle. Ello debido a que esta definición se realizará en la etapa de elaboración del expediente técnico, conforme al marco normativo del mecanismo de Obras por Impuestos y el sistema INVIERTE.PE.

El decano del Colegio de Arquitectos de La Libertad, Marco Antonio Arroyo Flores, destacó la necesidad de concretar esta intervención.

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