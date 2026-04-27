Tras permanecer cerrado durante tres años, el muelle de Huanchaco, construido a fines del siglo XIX, avanza hacia su modernización total. El Gobierno Regional La Libertad anunció que ya lanzó el Proceso de Selección de la empresa privada que ejecutará la inversión de alto impacto mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

VER MÁS: Reemplazan puente para garantizar conectividad en tres provincias del ande de La Libertad

La iniciativa responde a un trabajo sostenido del GORE que incluyó la formulación del perfil del proyecto, gestiones técnicas ante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), así como procesos de socialización con la población local. Estas acciones permitieron superar diversas trabas administrativas y normativas, consolidando un proyecto que hoy marca un hito en la recuperación de infraestructura turística en la región.

“Estamos frente a una intervención integral, moderna y sostenible, que mantendrá la esencia tradicional del muelle pero adaptada a las necesidades del turismo contemporáneo”, explicó Julio Chumacero, gerente regional de Promoción de la Inversión Privada.

Asimismo, la nueva infraestructura cumplirá con las normas antisísmicas vigentes y contará con rutas de evacuación, zonas seguras y sistemas de drenaje, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y resiliencia ante fenómenos naturales. Estas características buscan posicionar al muelle no solo como un espacio moderno, sino como un referente en infraestructura turística segura en el país.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad