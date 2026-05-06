La falta de partidas presupuestales obligará este año a que el Gobierno Regional de Arequipa no premie con transferencias económicas a los gobiernos locales que ocupen primeros lugares del Pasacalle Regional, a cambio se entregarán bienes, confirmó Fernando Isuiza, gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social.

Tras sostener una reunión con la Comisión de la Mujer del Consejo Regional de Arequipa, el funcionario detalló el avance sobre la entrega de los premios pendientes desde el 2023, de los cuales aún quedan 2 proyectos pendientes, para Huaynacotas y Tisco.

Respecto a la situación de Huaynacotas , Isuiza manifestó que su proyecto para un colegio supera el premio de 3 millones de soles, por lo que se optó por hacer viable este a través de la elaboración del expediente técnico, no obstante, el proyecto como tal deberá ser gestionado, posiblemente ante la Región para su ejecución.

En cuanto al tema de Tisco , señaló que la falta de saneamiento físico del terreno impide la ejecución del premio ganado en el 2023. El funcionario añadió que hace solo una semana se inauguró la obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Alca, en tanto en Cabanaconde se dio inicio a una obra de riego.

En cuanto a qué proyectos se están realizando con estos premios, Fernando Isuiza detalló que están orientados al embellecimiento del ornato, saneamiento básico, construcción y mantenimiento de losas y canales de regadío.

Municipalidades ganadoras del Pasacalle Regional

2023:

Huaynacotas, S/ 3 millones

Cayarani, S/ 2 millones

Tisco, S/ 1 millón

Pampamarca, S/ 750 mil

Ichupampa, S/ 500 mil

2024:

Andagua, S/ 3 millones

San Juan de Tarucani, S/ 2 millones

Cabanaconde, S/ 1 millón

2025:

Alca, S/ 2 millones

Jachaña, S/ 1 millón

Cayarani, S/ 500 mil

Cabanaconde, S/ 300 mil

Cocachacra, S/ 200 mil