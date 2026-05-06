La falta de presupuesto en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) obligó a que en los últimos años se pretenda ejecutar los proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), para lo cual se cuenta con un tope de S/ 1,544 millones, tope que se encuentra al límite con los más de 60 proyectos en la cartera de inversión privada.

Hasta este 5 de mayo, la Región realizó la convocatoria de 22 procesos de selección, de las cuales solo en 14 se logró la adjudicación de la buena pro, tanto para empresas a cargo de la ejecución como de la supervisión, mientras que en otros 3 procesos solo se dio ganador a las supervisiones, todo ello por un monto superior a los S/ 593 millones, pero para cubrir todas estas convocatorias, el presupuesto necesario es de S/ 913 millones.

De estos 21 procesos, la mejora con equipos de la VII Comandancia Departamental de Arequipa de la Compañía de Bomberos, la construcción del I.E.S.T.P. Honorio Delgado Espinoza, la supervisión para la I.E. N° 40479 Miguel Grau de Islay y la ejecutora para la construcción de espacios deportivos en 7 colegios fueron declarados en desierto en sus convocatorias respectivas.

En tanto, las únicas convocatorias que aún continúan en proceso son las del Centro de Salud de Orcopampa, la adquisición de equipos para el Hospital de Aplao, la ejecutora de la I.E. N° 40479 Miguel Grau de Islay, la ejecutora del Terminal Terrestre de Chuquibamba y la ejecutora de la I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres de Punta de Bombón.

En el caso de los proyectos que están en cartera, priorizados por el Consejo Regional de Arequipa, se encuentran proyectos por un valor de S/ 593 millones, que sumados a los que se encuentran en convocatoria suman cerca de S/ 1,506 millones.

Solo en la última semana el Consejo Regional aprobó la inclusión de 6 proyectos por la suma de S/ 146 millones, entre ellos el Laboratorio de Criminalística.

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