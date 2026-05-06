Por el Día de la Madre se realiza la feria “Con amor para mamá”, una iniciativa que reúne productos elaborados por internos de seis penales de la zona sur del país a cargo de la Oficina Regional Sur del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La actividad ofrece al público una amplia variedad de artículos, entre ellos bolsos, calzado, prendas tejidas, billeteras, monederos, sombreros y joyeros, todos hechos a mano y pensados como opciones de regalo. Estos productos provienen de los establecimientos penitenciarios de Arequipa y Tacna, tanto de varones como de mujeres, así como del penal de Moquegua.

El evento se realiza en el bazar del INPE, ubicado al interior del INPE, en la avenida Siglo XX, en el Cercado de Arequipa, y estará disponible hasta el 9 de mayo, en el horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Además de brindar alternativas de compra accesibles, la feria busca visibilizar el trabajo que realizan las personas privadas de libertad como parte de su proceso de reintegración a la sociedad, promoviendo el desarrollo de habilidades y el uso productivo de su tiempo.

Desde la institución se hace un llamado a la población a visitar esta muestra y apoyar esta propuesta, que apuesta por generar oportunidades a través del trabajo y la creatividad a los internos de los penales.