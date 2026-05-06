Las agrupaciones Black Sugar y Anen Reggae protagonizarán el evento musical “FUNKY KINGSTON”, programado para el próximo 16 de mayo en La Noche de Barranco.

La propuesta busca reunir en un mismo escenario a dos referentes de la música afro contemporánea en el Perú: el funk y el reggae.

Black Sugar y el legado del latin funk

Black Sugar es considerada una de las agrupaciones pioneras del latin funk en América Latina. Desde la década de 1970, la banda ha desarrollado una propuesta que fusiona funk, jazz y ritmos afrocaribeños.

Su sonido la convirtió en una de las referencias más importantes de la música peruana contemporánea, manteniendo vigencia entre nuevas generaciones gracias a su estilo bailable y sofisticado.

Anen Reggae y la expansión del reggae peruano

Por su parte, Anen Reggae es reconocido como uno de los pioneros del reggae en el Perú, con una trayectoria marcada por mensajes conscientes y una fuerte conexión con las raíces del género.

El artista también ha consolidado vínculos musicales en Jamaica y Brasil, fortaleciendo su presencia dentro de la escena reggae latinoamericana.

Una noche de funk, reggae y cultura afro

Los organizadores describen a FUNKY KINGSTON como un encuentro entre dos caminos musicales que convergen en una misma raíz afro.

La jornada incluirá además la participación de DJ Make It Funky, quien estará a cargo de una selección musical enfocada en integrar ambos estilos durante toda la noche.

Entradas y detalles del evento

El concierto se realizará el:

Fecha: sábado 16 de mayo

sábado 16 de mayo Hora: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Lugar: La Noche de Barranco

La Noche de Barranco Entradas: disponibles en Joinnus y en puerta

La producción señaló que el evento busca celebrar la música con identidad, historia y proyección dentro de la escena cultural peruana.