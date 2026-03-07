La región Piura registra cinco fallecidos más por neumonía en una semana en lo que va del año. Ya suman 24 las muertes por esta enfermedad y 1563 casos, entre probables y confirmados, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

El grupo de mayores de 60 años lidera la cifra de fallecidos con 19 decesos hasta la Semana Epidemiológica N° 08, es decir desde enero hasta el 28 de febrero.

Le sigue el grupo de 20 a 59 años y menores de 5 años con dos fallecimientos cada uno y una víctima mortal en el grupo de 10 a 19 años.

En la cifra de episodios, los adultos mayores de 60 años a más reporta 596 casos, 56% más que el mismo periodo del 2025 que registró 383 episodios acumulados. Mientras que, de 20 a 59 años, las víctimas llegan a 428, 97% más que el 2025.

En los grupos de 5 a 9 y de 10 a 19 también superan la cifra del 2025, mientras que los niños menores de 5 años en el 2026 son menores a la del 2025.