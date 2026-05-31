Luego de una semana sin registrarse detonaciones en los distritos de la provincia de Trujillo, la madrugada de ayer un fuerte estruendo volvió a sacudir y poner en alerta a la población. El ataque ocurrió en una vivienda de El Porvenir, hasta donde llegaron desconocidos para colocar una dinamita y generar daños materiales.

LOS HECHOS

El atentado se registró a la 1:02 de la madrugada del sábado, específicamente en la manzana B del sector Kumamoto. En este lugar, malhechores arrojaron un aparato explosivo contra la ventana de un inmueble de tres pisos, donde en el primer nivel funciona una bodega desde hace más de cinco años. La onda expansiva destruyó parte del protector de fierro, dañó la pared del predio e hizo volar los vidrios.

El fuerte sonido alertó a los vecinos, quienes pidieron el apoyo de la Policía Nacional. Tras unos minutos, arribaron personal de Seguridad Ciudadana de El Porvenir, así como agentes de la comisaría de Sánchez Carrión y del Escuadrón de Emergencia.

También se conoció que el propietario de la vivienda se vio sorprendido por este hecho y les habría indicado a los detectives que no recibió amenaza alguna de extorsión. Sin embargo, por la modalidad del ataque, la Policía sospecharía que una banda de extorsionadores buscaría amedrentarlo.

El atentado también afectó a una casa ubicada frente a la bodega. Dejó rotos los cristales de una de sus ventana.

LEER AQUÍ: Chepén es la cuarta provincia de La Libertad en estado de emergencia

RESGUARDO

El predio cuenta con tres cámaras de seguridad, las mismas que habrían captado los movimientos de los delincuentes. El material audiovisual quedó en manos de los efectivos policiales y será clave para poder identificar a los autores.

Por su parte, la familia afectada acudió hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este para interponer la denuncia correspondiente.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad