Un ciudadano venezolano fue intervenido por agentes del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Huanchaco tras ser sorprendido robando productos de una tienda Mass, ubicada en la Av. Miguel Grau en el centro poblado El Milagro.

Cuando los administradores del negocio se percataron del accionar delictivo del extranjero, se comunicaron con el serenazgo y en cuestión de minutos los efectivos llegaron al lugar y tras una rápida intervención lo capturaron.

El venezolano, cuya identidad no fue revelada, terminó en la comisaría de El Milagro, donde quedó a disposición para las investigaciones correspondientes.