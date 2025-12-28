Según el El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, una vivienda de material rústico colapsó tras el sismo registrado la noche del 27 de diciembre en Bernardo O’Higgins 1788, distrito de La Esperanza, dejando a una persona atrapada.

Unidades de bomberos, ambulancia y Policía Nacional del Perú (PNP) atendieron la emergencia y lograron rescatar a la persona afectada.

El Jefe de Defensa Civil continúa evaluando los daños en el lugar.

De acuerdo con el reporte preliminar del COER La Libertad, hasta el momento se han registrado siete viviendas afectadas y tres personas heridas, además de otros daños materiales en los distritos de La Esperanza, Chao, Virú, Salaverry, Alto Trujillo y Santiago de Chuco de la región La Libertad.

El movimiento telúrico, de magnitud 6.0, tuvo su epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región Áncash.