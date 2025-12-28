Pudo ocasionar una tragedia. El fuerte sismo que sacudió la región La Libertad provocó el desprendimiento de varias rocas desde un cerro ubicado en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo. Las enormes piedras llegaron hasta el Terminal Internacional del puerto.

Esta situación generó alarma entre los trabajadores portuarios y transportistas que se encontraban en la zona, toda vez que el estruendo y el polvo levantado tras el impacto de las grandes piedras hizo pensar que se trataba de un derrumbe de mayor magnitud.

Inmediatamente se puso en marcha el protocolo establecido para estos casos y el personal procedió a evacuar preventivamente el área afectada, mientras que equipos técnicos realizan una evaluación de los daños.

Hasta el momento no se reportan heridos ni daños estructurales de consideración.