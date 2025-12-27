El decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional I La Libertad, Rafael Poma Gil, fue elegido presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de La Libertad (Conrede) para el periodo 2026–2027.

El galeno obtuvo el 95 % de votos y tras su elección, señaló que la nueva directiva tiene como principal meta fortalecer el rol del Conrede como espacio de articulación “para que cada vez la voz de los profesionales de la región sea oída y podamos aportar para el engrandecimiento de nuestra sociedad”.

En ese sentido, indicó que el Conrede buscará tener una participación activa en los asuntos de interés regional, especialmente en el actual contexto político y electoral, priorizando siempre el enfoque técnico. “No se trata de protagonismos sin criterio ni de figurar en el debate público, sino de actuaciones competentes, responsables y sustentadas en el conocimiento profesional”, aseveró.

También formarán parte de la directiva liderada por Rafael Poma: Luis Gamarra Ciudad (Colegio Odontológico), Enrique Luján Silva (Colegio de Ingenieros), Alejandro Toribio Medina (Colegio Químico Farmacéutico) y Luz Carlos Castillo (Colegio de Relacionistas Públicos).

