En circunstancias que son materia de una exhaustiva investigación, un interno del penal El Milagro de Trujillo que era investigado por la presunta comisión del delito de extorsión fue encontrado muerto en el interior de su celda. Este hecho ha generado alarma y preocupación entre los demás reclusos, pues no es la primera vez en este año que un reo aparece sin vida dentro del establecimiento penitenciario.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por agentes de la Policía que brindan seguridad en los exteriores de la cárcel, la mañana de ayer se generó un barullo en una celda del pabellón 8, pues un grupo de internos había encontrado tirado en el piso al recluso Mirko Aliaga (42), alias “Chalayo”.

TRATARON DE AYUDARLO

Con ayuda del personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) lo cargaron y lo trasladaron hasta el tópico de la prisión, pero el médico que estaba de turno solo se limitó a confirmar su deceso.

El caso levantó sospechas y originó que se activaran los protocolos de seguridad, pues en una revisión efectuada por el galeno, presuntamente, detectó una herida abierta a la altura de la nuca de Mirko Aliaga, la misma que habría sido realizada por un objeto punzocortante.

“Chalayo” fue detenido el pasado 22 de agosto en Trujillo, tras ser acusado de formar parte de la banda delincuencial “Los Palermos de la FM”. Se le vinculó a casos de extorsión y el Poder Judicial ordenó seis meses de prisión preventiva.

OTROS

El caso de “Chalayo” no es el único reportado este año. El pasado 11 de junio, el interno Alejandro Benites Hernández (33) fue hallado sin vida en su celda en extrañas circunstancias.

El 18 de agosto, el recluso Jorge Luis Vargas Ulloa (40), “Camote”, quien purgaba condena de ocho años por robo agravado, fue encontrado sin vida dentro de un cilindro con agua. Antes lo habían apuñalado.