Ocho listas de candidatos a las cámaras de Diputados y Senadores aún no han sido admitidas por el Pleno del Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET), cumplido el plazo —el 23 de diciembre— para que las organizaciones políticas presenten sus solicitudes de inscripción de cara a las elecciones de abril del otro año.

Figuran en esta relación Avanza País – Partido de Integración Social, Libertad Popular, Renovación Popular (RP), Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza y Libertad.

De acuerdo con el ente electoral, estas organizaciones incumplieron diversos requisitos, por lo que en un plazo máximo de dos días calendario tendrán que subsanar las observaciones hechas para que sus listas sean admitidas. Si no es así, serán declaradas improcedentes y estas o los candidatos no podrán participar en los siguientes comicios.

EN LA MIRA

Uno de los casos que más llama la atención es el del partido liderado y fundado por César Acuña Peralta. Según el análisis hecho por el JEET, la candidata a diputada Mónica Alfaro Albildo ha omitido información en la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026.

En la cuenta de Facebook Juventudes APP, se indica que la actual aspirante al Parlamento se desempeña, además, como “Responsable Joven” de ese partido en el distrito trujillano de Moche.

Entre los candidatos que figuran en la lista presentada por el personero legal titular de APP, Carlos Cabrera Alvarado, se encuentran Dante Chávez Abanto, la actual consejera regional Verónica Escobal Ordóñez y el exgerente regional de Educación Martín Camacho Paz.

Otra agrupación que presenta problemas para inscribir a toda su lista es Avanza País, tanto para senadores como diputados. Para la primera cámara, se señala que el partido no ha presentado la declaración jurada de consentimiento de participación de sus dos aspirantes: Irma Gálvez Valdiviezo y José León Rivera, este último excongresista de la República y expresidente del desaparecido CTAR La Libertad (actualmente gobierno regional).

Respecto a la otra lista (de diputados), se señala que se ha omitido documentación de Angie Brito Zavala y Sonia Domínguez Cruzado, mientras que Pedro Marreros Bernales “no ha presentado la declaración jurada de retiro” a las Fuerzas Armadas.

En la misma situación se encuentra Renovación Popular, cuyas aspirantes a la Cámara de Diputados Miriam Gayoso Paredes e Yvette Cayetano Minchola presentan observaciones en la documentación presentada ante el JEET.

A ellas se suma el exvicepresidente regional Víctor León Álvarez, quien busca convertirse en senador. La exautoridad deberá complementar información sobre su labor como asesor en el Congreso de la República. Quien sí quedó fuera por este partido es Patricia Bolaños Grau, debido a que renunció de manera extemporánea a su anterior agrupación política: Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Su postulación al Senado ha sido declarada “improcedente”.

Las otras dos agrupaciones que también deberán subsanar las observaciones hechas por el ente electoral son Libertad Popular, y Fuerza y Libertad.

PROCESO

Consultados por este Diario, diversos especialistas señalaron que de no subsanarse las observaciones en el tiempo establecido por el ente electoral, este podrá declarar improcedentes las solicitudes presentadas. “Las listas o los candidatos, según corresponda”, explicaron.

Por su parte, el JEET indicó que las solicitudes ingresadas por los partidos “se encuentran actualmente en la etapa de calificación”. “En esta fase se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa electoral, tales como la presentación de listas completas, la realización de elecciones primarias, el respeto a los principios de paridad y alternancia, entre otros criterios legales vigentes”, agregó.