Cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Terribles de Colmenares”, vinculados a un atentado con explosivos ocurrido el 27 de diciembre en el distrito de La Esperanza, fueron detenidos la noche del último sábado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo.

Se trata de “Davicho”, “Lulu”, “Jotacha” y “Cholo Emérito”. Ellos fueron capturados en una vivienda del asentamiento humano Villa El Mirador, en el distrito de Alto Trujillo.

Durante el registro domiciliario se encontró material explosivo de alto poder, mecha lenta y stickers extorsivos con simbología criminal.