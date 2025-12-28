Este sábado, la Policía Nacional realizó un operativo en la provincia de Virú, región La Libertad. La intervención permitió desarticular el transporte de una importante cantidad de marihuana que era trasladada hacia la ciudad de Chimbote. El hallazgo se produjo gracias al despliegue oportuno de efectivos de la Policía de Carreteras (Polcar) en la Panamericana Norte.

Los agentes realizaban labores de control en el kilómetro 485 de la carretera, específicamente en la zona del óvalo Tanguche, cuando detectaron un vehículo cuyos ocupantes mostraban comportamiento evasivo. El conductor y su acompañante intentaron eludir el punto de control, lo que alertó inmediatamente a los efectivos policiales.

La Polcar ordenó la detención del automóvil para realizar una inspección exhaustiva. Durante la revisión vehicular, los agentes descubrieron que la carga aparente de maíz escondía algo más: 10 paquetes ovoides envueltos en plástico que contenían droga.

Droga fue camuflada en sacos de maíz

La marihuana estaba estratégicamente distribuida entre los sacos de maíz para evitar su detección en controles rutinarios. El peso total de la sustancia ilícita decomisada alcanzó los 21 kilogramos, según confirmó la Policía Nacional tras el pesaje correspondiente.

Este método de camuflaje es frecuentemente utilizado por organizaciones criminales que aprovechan el tránsito de productos agrícolas para transportar drogas por las principales carreteras del país. La Panamericana Norte es una ruta estratégica para este tipo de operaciones ilícitas.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Edsel Guevara Rodríguez, de 22 años, y Luis Guevara Sanidagua, de 31 años. Ambos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones del caso.

Según los datos preliminares del operativo, la droga tenía como punto final la ciudad de Chimbote, en la región Áncash. Mientras tanto, las autoridades investigan si los detenidos forman parte de una red mayor de narcotráfico que opera en la zona norte del país.

Además de la droga decomisada, la PNP también encontró armas de fuego, una cantidad considerable de municiones y dinero en efectivo. Estos hallazgos podrían indicar que los delincuentes tendrían vinculos con el crimen organizado.

El Ministerio del Interior difundió imágenes del operativo a través de su cuenta oficial en la red social X. En las fotografías se observan los paquetes de marihuana que estaban ocultos bajo la capa de maíz, así como el armamento incautado durante la diligencia policial.