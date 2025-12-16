Enrique Valderrama Peña, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (PAP), arremetió contra Alianza para el Progreso (APP). Según el representante aprista, el partido liderado por el exgobernador César Acuña Peralta se habría convertido en el “cáncer” del país. Además, confió en arrebatarle la supremacía electoral que han conseguido los apepistas durante los últimos años.

VER MÁS: Enrique Valderrama inicia campaña en Trujillo

Se manda

En declaraciones para el programa Sin Medias Tintas, el postulante del partido de la estrella cuestionó el trabajo político de APP, sobre todo respecto a las supuestas alianzas que tuvo con los últimos gobiernos de turno.

“Yo creo que APP, y sin duda otros partidos que han tenido alguna hegemonía en el norte, pero principalmente APP, que ha tenido 17 altos funcionarios en el gobierno de (Dina) Boluarte y ha sido aliado de los últimos gobiernos, se ha convertido en los últimos años en el cáncer del Perú y del norte del país, y hay que decirlo con total claridad”, aseveró Valderrama.

Sobre la campaña electoral en el norte del país, el aprista señaló que están visitando distintas provincias para recuperar el “sólido norte”.

El recorrido lo inició en la tumba de Víctor Raúl Haya de la Torre, en el cementerio Miraflores de Trujillo, en donde estuvo acompañado por quienes lo acompañan en su fórmula presidencial: María Valdivia y el trujillano Lucio Vásquez.

“Hemos estado en Piura y hoy (domingo) en una conferencia de prensa en Chiclayo, y estamos sintiendo que el sólido norte está empezando a despertar y estoy seguro que despertará y volveremos a ser una fuerza gravitante en el norte del país”, aseveró.

Candidato

Enrique Valderrama, asimismo, reveló que para las elecciones de octubre de 2026 el Apra postulará a Julio César Morán al Gobierno Regional de La Libertad. Él es el actual secretario regional de ese partido.