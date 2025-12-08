El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (PAP), Enrique Valderrama, arrancó su campaña electoral en Trujillo. El anuncio “oficial” de la postulación aprista se hizo desde la tumba de Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico de ese partido.

“Trujillo ha sido siempre un símbolo muy importante para decir que estamos reafirmando el pensamiento de Haya de la Torre, y que nuestro principal objetivo político en el arranque de la campaña tiene que ser recuperar fuerza en el norte del país”, declaró Valderrama a RPP.

El aspirante presidencial recorrió la ciudad acompañado por simpatizantes y dirigentes locales.

Campaña

Durante su presentación, Valderrama destacó que su candidatura representa una renovación generacional dentro del Apra.

“No soy un candidato joven, sino el candidato de un partido de 100 años con dos experiencias de gobierno y que hoy ha decidido tener un vocero joven”, afirmó.

El dirigente agregó que su campaña buscará reconectar con las bases históricas del partido, especialmente en regiones donde el aprismo tuvo presencia consolidada durante décadas.

El secretario regional del Apra en La Libertad, Julio César Morán, por su parte, indicó que tras las elecciones internas, ahora el partido ingresará a una etapa de reconciliación entre sus militantes.

“Hemos venido ante tu tumba para testimoniarte que La Libertad y el Perú ahora entran a una nueva fase, la fase de la victoria, la fase de reconciliación, de unidad partidaria para ganar el 12 de abril de 2026”, afirmó.

Del inicio de la campaña aprista también participaron los candidatos a diputados y senadores de La Libertad, entre ellos Fernando Alfaro y José Murgia, quienes recibieron el más alto porcentaje de votos en las elecciones del pasado 30 de noviembre.