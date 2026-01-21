Para el candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, la juventud no es una excusa para los cuestionamientos en los que se encuentra envuelto, tal y como intentó justificar el premier Ernesto Álvarez.

“Creo que el asunto del presidente (José Jerí) no tiene que ver con la juventud, sino que tiene que ver con su flexibilidad moral únicamente, eso está bastante claro, y además, a diferencia de Jerí, yo tengo el Apra detrás; es una gran diferencia inmensa”, señaló durante una conferencia de prensa en el local partidario de la ciudad de Arequipa.

De esta manera, Valderrama señaló estar en desacuerdo con la defensa que hizo el primer ministro Ernesto Álvarez: “Creo que es un abogado inteligente, un profesor universitario destacado, pero en este tema estamos en desacuerdo; creo que lo de Jerí es completamente indefendible”, sostuvo.

En otro punto, respecto a las elecciones generales, se mostró confiado en que el Apra llegue a segunda vuelta por la atomización del voto debido a la presencia de 37 agrupaciones políticas.