Este viernes, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 declaró improcedente la candidatura de Juan Andrés Dueñas Escobar, candidato a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular, por no subsanar una declaración en el rubro de sentencias de su declaración jurada de hoja de vida.

El 7 de enero el órgano electoral declaró inadmisible la lista en su conjunto, observando la hoja de vida de Dueñas Escobar, quien declaró en el rubro de sentencias un expediente por el delito de lesiones leves, seguido por el Primer Juzgado Penal Unipersonal del MBJ Paucarpata, con una reserva de fallo, indicando que, “de acuerdo a ley, al cumplir con las reglas impuestas, se tiene sentencia por no dictada”.

No obstante, el JEE Arequipa 1 recalcó que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

En el caso de Dueñas, la reserva de fallo implica una declaración previa de culpabilidad, recordando que la reserva de fallo se considera como no pronunciada cuando existe una resolución firme, no siendo este el caso, por lo que se considera como no levantada esta observación. En el caso de la solicitud de inscripción de los otros 5 candidatos a diputados por Fuerza Popular, fue admitida.

INFUNDADA

De otro lado, el JEE Arequipa 1 declaró infundada la tacha en contra de Ricardo Ramírez del Villar Llosa, candidato a senador por Renovación Popular, al no existir una sentencia condenatoria por delito doloso que se declaró en su hoja de vida.

La tacha se interpuso el 8 de enero y pedía la exclusión del candidato por presuntamente ocultar información exacta sobre una sentencia de carácter civil que posteriormente quedó prescrita.