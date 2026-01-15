El Jurados Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1, a través de sus fiscalizadores, elevó 4 informes el 14 de enero en el cual se observaron 4 declaraciones juradas de hojas de vida de candidatos a la Cámara de Diputados y de Senadores por inconsistencias en la información.

Dos de estas observaciones se hicieron por no declarar sentencias, como el caso de Cirilo Metadio Supo Quico, candidato a diputado por Ahora Nación, a quien el ente electoral detectó un antecedente penal por el delito de apropiación ilícita común, a cargo del 8vo Juzgado Penal de Arequipa.

Una situación similar se detectó con la hoja de vida de Linda Estefani Gallardo Díaz, candidata a diputada por el Partido País Para Todos, quien no consignó en su hoja de vida un antecedente por el delito de lesiones leves por violencia familiar, seguido por el 2do Juzgado Unipersonal - Flagrancia, OAF y CEED - Sede Central - Huánuco.

En ambos casos, los informes de fiscalización se pusieron en conocimiento del JEE Arequipa 1 para su evaluación.

INCONSISTENCIAS EN HOJAS DE VIDA

Por consignar una presunta información errónea en la declaración de ingresos, bienes y rentas, también se observó la hoja de vida de Rosa Yeni Yauri Mamani, candidata a senadora por el Partido Democrático Federal, debido a que dos partidas de terrenos en La Joya declaradas no corresponden a los registros en Sunarp.

Sobre este caso, en el informe se recomendó realizar una anotación marginal en la hoja de vida.

De otro lado, en el caso de Amalia Emilia Palomino Pacheco, candidata a diputada por Juntos Por el Perú, declaró 3 registros de propiedad vehicular, no obstante, 2 de ellas están registrados a nombre de otras personas.

Respecto a este informe, se recomendó solicitar al personero legal de la organización la información necesaria para aclarar la situación, recordando que no se admiten solicitudes o pedidos para modificarla hoja de vida.

