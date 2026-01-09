La tacha presentada contra Ricardo Alfredo Ramírez del Villar Llosa se convierte en la primera solicitud de tacha contra un candidato en la región Arequipa para las Elecciones Generales 2026.

El 8 de enero, Antuanet Bernedo Rosas presentó una tacha contra el candidato al Senado por Renovación Popular por presuntamente existir infracciones graves a la normatividad electoral, estatuto y reglamento electoral del Jurado Nacional de Elecciones.

Según este escrito presentando, Ricardo Ramírez en su hoja de vida declaró no tener sentencias en el rubro designado para tal información, la cual fue considerada recién en el último apartado de la declaración jurada.

“Conforme a los medios de prueba que presento, se verifica la existencia de la Sentencia de Vista N° 018-2024, de fecha 31 de enero del 2024, la cual, en su numeral quinto de la parte resolutiva, confirma la Sentencia N° 19-2023-4JPU, únicamente en el extremo civil, fijando una reparación civil firme por los montos de S/ 25,000.00 a favor de Pamela Corina Ramírez del Villar y S/ 5,000.00 a favor del Estado Peruano”, se observa en el documento remitido al Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1.

En este mismo escrito se precisa que, aunque en el extremo penal el proceso fue declarado prescrito no extingue ni invalida la obligación civil.

Cabe precisar que el número de expediente judicial fue consignado en el rubro “información adicional”, donde se detalla que se encuentra archivado y en proceso de casación.

