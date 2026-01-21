Hasta el lunes por la noche, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de 12 candidatos, además de aceptar la renuncia de un postulante al Senado.

SIN CANDIDATOS

Respecto a la renuncia, se trata de la primera presentada en la circunscripción de Arequipa y corresponde a Bernardo Gilberto Alvarado Olanda, quien se integraba a la lista al Senado por el Partido Política Integridad Democrática. Dicha solicitud se presentó el 5 de enero, aunque no se detallaron los motivos de esta.

Cabe señalar que el 17 de diciembre, Alvarado fue nombrado en el Gobierno Regional de Arequipa, ocupando la plaza de Abogado I de la Oficina de Acondicionamiento Territorial.

En esta misma agrupación, el JEE Arequipa 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de Yanet Amparo Riquelme para el Senado, por no presentar la solicitud de licencia de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

SENTENCIAS

En el caso de la lista para la Cámara de Diputados de Perú Libre, el órgano electoral observó 3 candidaturas que declararon sentencias, pero no presentaron la condición de rehabilitación.

Tomasa Huisa Suclle con una pena de 3 años por el delito de exposición al peligro; Guido Ricardo Ramos Paredes con una condena de 1 año por lesiones leves por violencia familiar y Mauro Hancco Surco, sentenciado por disturbios, quedan fuera de la contienda electoral, salvo que soliciten una apelación al Jurado Nacional de Elecciones.

Por una sentencia sin subsanar también queda fuera del proceso Carlos Candia Contreras, primo del exalcalde Omar Candia, quien fuera declarado junto con su padre Lucio Candia como coautores en concurso ideal de los delitos de uso indebido de tierras agrícolas y de alteración del paisaje en agravio del Estado.

LICENCIAS

El JEE Arequipa 1 también declaró improcedente la inscripción de Jolwer López Zúñiga, candidato a la Cámara de Diputados por Perú Moderno, ello por no presentar la solicitud de licencia sin goce de haber de la Municipalidad de Yanahuara.

Este mismo caso aplicó para Liliana Ruiz Esquivias de Perú Primero, además de 4 candidatos a diputados por el Partido País Para Todos.