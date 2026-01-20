El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de Luis Carlos Candia Contreras, primo del exalcalde Omar Candia, por no subsanar la declaración de una sentencia por contaminación ambiental.

El candidato a diputado por Renovación Popular consignó en su declaración jurada de hoja de vida una sentencia por contaminación del medio ambiente, con una pena suspendida de 3 años dictada por el Segundo Juzgado Unipersonal de Arequipa con sentencia firme de fecha 5 de abril del 2019.

El 7 de enero el órgano electoral descentralizado observó en un primer momento esta declaración al no adjuntar documento sobre la rehabilitación de la condena, no obstante, el partido político adjunto solo el cargo, del 8 de enero de este año dirigido al Quinto Juzgado Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios y Ambientales solicitando se emita la resolución de rehabilitación.

Sin embargo, el JEE Arequipa 1, al igual que en otros casos, declaró improcedente esta inscripción, añadiendo que existe una incongruencia entre la solicitud de rehabilitación, en la que se señala que la pena es de 1 año de pena privativa con reserva de fallo, y la hoja de vida que consigna una pena de 3 años de pena suspendida.

Cabe señalar que Carlos Candia junto con su padre Lucio Candia fueron declarados coautores, en concurso ideal, de los delitos de uso indebido de tierras agrícolas y de alteración del paisaje en agravio del Estado, por la construcción del edificio La Telaya sin autorización municipal y que derivó en una orden de demolición, sin embargo, la infraestructura fue alquilada por varios años al Gobierno Regional.