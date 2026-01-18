Los candidatos a la Cámara de Diputados y del Senado aprovechan de ceremonias protocolares para hacer acto de presencia, y el aniversario 99 del club Sportivo Huracán fue el lugar propicio para encontrar hasta 4 candidatos a diputado, 3 de ellos del partido Ahora Nación.

Aunque no llegaron juntos, su presencia no pasó desapercibida. Con los logos de Ahora Nación, Remil Paredes ingresó al local con su camisa blanca y los distintivos de su partido, tomando asiento en la parte trasera; mientras que detrás de él, pocos minutos después, apareció Flavio Calcina, acompañado de otra persona con los logos de Ahora Nación.

Cabe precisar que en los exteriores del local se encontraba estacionado, entre la vía y la vereda, un auto Volkswagen con propaganda a favor de Remil Paredes.

AUTORIDADES

Antes de iniciar la ceremonia, el congresista Edras Medina hizo acto de aparición; el candidato a diputado por Renovación Popular llegó cargado de reconocimientos para entregar a la junta directiva que juramentó en el local del Sportivo Huracán.

A su salida, negó que esta presencia obedezca a un intento de captar votos: “No estoy viniendo con ningún atuendo, sino a un acto protocolar de autoridad; en las mañanas tenemos tiempo para hacer actos protocolares y en la tarde hacer lo que es proselitismo”, señaló.

Por su parte, con la ceremonia ya iniciada, la consejera regional Marleny Arminta, candidata a diputada por Ahora Nación, llegó sin distintivo alguno, a diferencia de sus colegas de partido. La autoridad regional explicó que su presencia fue por una invitación hecha mediante oficio por el club.

“Considero que cada persona es responsable de sus actos, pero no deben aprovechar este tipo de actos protocolares para hacer proselitismo político”, señaló sobre la aparición de sus compañeros, negando que hubiera un acuerdo previo para asistir.

También figuró el alcalde de Alto Selva Alegre, quien es precandidato a la Región por Ahora Nación.