La Contraloría advirtió diversas deficiencias técnicas, de infraestructura y financieras en el proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos misionales institucionales en el pool de maquinarias de la subgerencia de Infraestructura Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Cayarani (Condesuyos)”.

El órgano de control identificó que las especificaciones técnicas de los equipos considerados: excavadora hidráulica, motoniveladora, rodillo liso vibratorio y otros, presentan múltiples vacíos y formulaciones abiertas como “indicar” o “según fabricante”, lo cual limita la comparación objetiva entre ofertas y dificulta la verificación técnica durante la recepción de los bienes.

Además, se detectaron inconsistencias técnicas, ausencia de parámetros, errores en unidades de medida y falta de criterios claros de aceptación.

Respecto a la infraestructura civil, advierte que el estudio de preinversión no cuenta con sustento técnico para el dimensionamiento de las zonas de estacionamiento, mantenimiento, servicios y área administrativa. Tampoco cuenta con cotización de precios de materiales, pues solo tiene de la maquinaria pesada.

En el ámbito financiero, si bien la inversión asciende a S/ 7.8 millones y está dentro del tope autorizado para el año 2025, se observó que las proyecciones de ingresos futuros por canon o regalías no están debidamente sustentadas.

Ante ello, se exhortó al municipio distrital a adoptar las medidas necesarias.