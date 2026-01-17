La Fiscalía Penal dirigió las diligencias de levantamiento del cadáver de un varón que perdió la vida tras ser arrastrado por un huaico ocurrido el último jueves en la vía de ingreso Atico-Caravelí. La víctima fue identificada como Juan Carlos Mamani Cahuana (38), quien se desempeñaba como distribuidor de helados.

Como se conoce, el hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 40 de la mencionada carretera, donde el fiscal adjunto provincial Edson Severo Condori Huamani, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, encabezó las diligencias junto a efectivos de la Policía Nacional y peritos especializados.

Según el Ministerio Público, el fallecido laboraba para una empresa distribuidora de helados y se dirigía hacia una zona minera para realizar el reparto de mercadería cuando fue sorprendido por un huaico de gran magnitud que impactó el vehículo que conducía.

Debido a la fuerza del huaico, el conductor fue expulsado de la unidad móvil. Tras intensas labores de búsqueda, el camión fue ubicado en una zona de difícil acceso, aproximadamente a 3 km del punto donde se produjo el siniestro.

El examen médico legal preliminar determinó que la causa de la muerte fue por múltiples lesiones traumáticas compatibles con un accidente de esta naturaleza.