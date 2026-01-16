Las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves 15 de enero han generado diversas emergencias en provincias de la región Arequipa, principalmente en Condesuyos, La Unión y Caravelí, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).
EMERGENCIAS
En la provincia de Condesuyos, distrito de Chichas, se reportaron derrumbes en varios tramos viales, afectando sectores como Santa Rosa (200 m), Pijua (100 m), Santa Catalina (100 m) y el anexo de Chanchallay (60 m). Las vías están interrumpidas por la caída de piedras y material suelto, dejando las carreteras inhabilitadas.
Si bien no se han registrado daños a la vida ni a la salud de las personas, la emergencia se mantiene en monitoreo permanente.
La situación más crítica se presentó en la provincia de La Unión, donde se reportó un accidente de tránsito en el sector Huamanniyoc, distrito de Cotahuasi. Un bus de la empresa DAJOR-SUR, de placa F5Q-966, se despistó el jueves por la tarde, dejando un saldo de tres personas fallecidas y 22 heridas, además de un número aún no determinado de personas desaparecidas.
Asimismo, en el distrito de Quechualla, se registró un huaico en la ruta del Sector Tillizpa - Mayo, además de 30 m de derrumbe de piedras y material suelto. Así también, derrumbe en la quebrada Chaupo y la ruta al anexo de Allancay, donde el deslizamiento alcanza aproximadamente 2 km, dejando vehículos y personas varadas.
Respecto a los daños reportados en los últimos días, en la provincia de Castilla, se tuvo 9 km de vías afectadas en varios sectores como Soro, Llanca, Ucuchachas, Kengo Moco y Choco.
En Caravelí, 50 m de vías afectadas en el sector Pueblo Viejo (Chala), 2 km de vía perjudicada en Chaparra, 55 viviendas dañadas y 5 inhabitables. Asimismo, 30 m de la vía AR-104, y una persona fallecida a consecuencia del arrastre de un vehículo por el huaico.
Ante ello, el COER volvió a exhortar a las autoridades y a la población a estar alertas y evitar las zonas de riesgo.