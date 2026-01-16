Las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves 15 de enero han generado diversas emergencias en provincias de la región Arequipa, principalmente en Condesuyos, La Unión y Caravelí, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

EMERGENCIAS

En la provincia de Condesuyos , distrito de Chichas, se reportaron derrumbes en varios tramos viales, afectando sectores como Santa Rosa (200 m), Pijua (100 m), Santa Catalina (100 m) y el anexo de Chanchallay (60 m). Las vías están interrumpidas por la caída de piedras y material suelto, dejando las carreteras inhabilitadas.

Si bien no se han registrado daños a la vida ni a la salud de las personas, la emergencia se mantiene en monitoreo permanente.

La situación más crítica se presentó en la provincia de La Unión , donde se reportó un accidente de tránsito en el sector Huamanniyoc, distrito de Cotahuasi. Un bus de la empresa DAJOR-SUR, de placa F5Q-966, se despistó el jueves por la tarde, dejando un saldo de tres personas fallecidas y 22 heridas, además de un número aún no determinado de personas desaparecidas.

Asimismo, en el distrito de Quechualla, se registró un huaico en la ruta del Sector Tillizpa - Mayo, además de 30 m de derrumbe de piedras y material suelto. Así también, derrumbe en la quebrada Chaupo y la ruta al anexo de Allancay, donde el deslizamiento alcanza aproximadamente 2 km, dejando vehículos y personas varadas.

Respecto a los daños reportados en los últimos días, en la provincia de Castilla , se tuvo 9 km de vías afectadas en varios sectores como Soro, Llanca, Ucuchachas, Kengo Moco y Choco.

En Caravelí , 50 m de vías afectadas en el sector Pueblo Viejo (Chala), 2 km de vía perjudicada en Chaparra, 55 viviendas dañadas y 5 inhabitables. Asimismo, 30 m de la vía AR-104, y una persona fallecida a consecuencia del arrastre de un vehículo por el huaico.

Ante ello, el COER volvió a exhortar a las autoridades y a la población a estar alertas y evitar las zonas de riesgo.