Un bus que transportaba trabajadores a la mina Inmaculada sufrió un accidente de tránsito al caer a un acantilado de más de 50 metros en el sector de Cochapampa, en el sector de Pampamarca, provincia de La Unión.

El hecho ocurrió cuando la unidad de la empresa minera iniciaba el ascenso por la vía, a la altura del sector Huamaniuj, más arriba de la zona conocida como Tinya. Producto del accidente, cuatro obreros resultaron heridos.

Los trabajadores fueron auxiliados y trasladados de emergencia al centro de salud de Cotahuasi. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales.

Según información preliminar, uno de los buses se despistó y terminó precipitándose al abismo. No obstante, las causas del accidente aún son materia de investigación.

Asimismo, el personal de rescate se dirige al lugar para atender la emergencia.