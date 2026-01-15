La tarde de este miércoles 14 de enero, un grupo de delincuentes se llevó más de S/12 mil en efectivo, tras asaltar a una agencia de encomiendas, ubicada en el jirón Agustín Gamarra, en pleno corazón de la provincia de Camaná.

El atraco se produjo a las 17:08 horas, en una zona altamente transitada y a pocos metros de la División Policial, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la Policía.

Según las cámaras de seguridad, una camioneta blanca llegó hasta la agencia Shalom, de la cual descendieron cuatro hombres que ingresaron de manera inmediata al local. En cuestión de segundos, los delincuentes salieron apresuradamente y abordaron el mismo vehículo que los esperaba, emprendiendo la huida con rumbo aún desconocido.

Pese a la cercanía del local con la División Policial, no se logró la captura de los responsables. Por ello, los efectivos policiales iniciaron las diligencias correspondientes para identificar a los autores del asalto.

Ante ello, la población expresa preocupación por el incremento de la inseguridad ciudadana en Camaná, especialmente en esta temporada de verano, donde llegan miles de visitantes.

Por los constantes asaltos, robos, accidentes de tránsito, la venta y consumo de la droga, la población de Camaná cree que las autoridades deben tener urgentemente una reunión de contingencia para realizar operativos, capturar a los delincuentes, quienes vienen cometiendo diferentes robos y asaltos en el cercado y los distritos. (Información de Darío Román Casanova).