El policía Félix Junior Pazo Herrera fue sentenciado a 7 años de prisión efectiva por realizar tocamientos indebidos a una adolescente de 14 años de edad, ocurrido en una fiesta infantil en el año 2022.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a 7 años de cárcel al efectivo policial por la investigación y el sustento de la Fiscalía. Según el argumento del Ministerio Público, el policía, tras ingerir licor en la fiesta infantil en el sector El Cural, del distrito de Cerro Colorado, realizó tocamientos indebidos a la menor, cuando intentaba ingresar a los servicios higiénicos.

Los jueces superiores Carlo Magno Cornejo Palomino, Carlos Mendoza Banda y Manfred Vera Torres ordenaron que el sentenciado pague una reparación civil de 2 mil soles a favor de la parte agraviada.

En la primera sentencia del proceso, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia evidenció que el testimonio brindado por la víctima era verídico y tenía la coherencia lógica; además, consideraron otros elementos y declaraciones de testigos que corroboran la versión de la menor de edad.