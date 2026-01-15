Un presunto caso de maltrato animal ha generado indignación luego de que una pasajera denunciara que un perro era trasladado como encomienda en la bodega de un bus interprovincial, sin dueño y sin las mínimas condiciones de bienestar, durante un viaje que partió de Arequipa con destino a Lima.

El hecho ocurrió en la unidad C40-950 de la empresa Cosmos, que salió de la Ciudad Blanca a la capital al promediar las 8:30 p.m. Según la denuncia, el conductor habría permitido que el animal fuera llevado en la bodega, soportando más de 15 horas de viaje.

Debido a los constantes llantos y aullidos del perro, la ciudadana Giovanna Fuentes Mezco alertó sobre la situación al conductor del bus, quien habría hecho caso omiso. Ante la falta de una acción, la pasajera subió al segundo nivel para preguntar quién era propietario del animal; sin embargo, ningún pasajero se identificó, por lo que se asumió que el can era trasladado como encomienda.

Frente a la indiferencia del personal de la unidad, la pasajera elevó su reclamo, al que se sumaron otros viajeros. Tras varios minutos de insistencia, el bus se detuvo en la zona de Ocucaje (en la región Ica) y, con el apoyo de la Policía, se pudo intervenir la unidad para que el animal pudiera respirar y recibir al menos agua.

“Una persona envió al perito como bulto; menos mal había un patrullero que me interrogó para que se haga la denuncia. Buscaron al chófer y obligaron, por mi insistencia, a abrir la bodega. Invito a la Sociedad Protectora de los Animales a hacerse presente”, escribió la denunciante, quien aseguró que presentará la denuncia correspondiente.

En el video, el conductor del bus afirmó que no asumirán responsabilidad alguna, asegurando que desconocían la presencia del animal en la jaula, donde estaba siendo enviado. De acuerdo a las imágenes, el destinatario tendría el nombre de Sebastian Cáceres Quintana.