Luego de que ayer se cancelaran 12 vuelos en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, a partir de las 11:45 horas, debido a la intensa neblina y las fuertes lluvias registradas en la ciudad, esta mañana se reanudaron las operaciones aéreas con normalidad.

Las aerolíneas reprogramaron los vuelos para hoy, por lo que las aeronaves procedentes de Lima y Cusco comenzaron a aterrizar desde las 6:30 horas. Asimismo, se retomaron las salidas con destino a las diferentes ciudades. De acuerdo con el reporte de las compañías aéreas, hasta el momento todos los vuelos programados se encuentran confirmados.

Vuelos fueron reprogramados en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. (Foto: Iletrados Noticias)

La suspensión de vuelos ya había sido advertida con anticipación. Semanas atrás, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa (Ahora), Teresa Rubina, exhortó a la concesionaria Aeropuertos Andinos a adoptar medidas de prevención que permitan garantizar la continuidad de las operaciones aéreas, a fin de evitar cancelaciones que afectan a cientos de pasajeros y afecten al sector turismo.

Según el aviso meteorológico N.º 10 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Arequipa se encuentra en alerta naranja, debido a las lluvias que continuarán hasta el viernes 16 de enero. El pronóstico advierte precipitaciones de moderada intensidad, así como la posibilidad de nieve y granizo en las zonas altas, además de descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora.

