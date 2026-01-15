Un accidente de tránsito múltiple se registró la mañana de hoy en la calle Grau, una cuadra del Puente Grau en la ciudad de Arequipa, dejando al menos cinco personas heridas y cuantiosos daños materiales. El hecho involucró a un bus de transporte público que tenía el bus del SIT de la empresa AQP Masivo, que cubre la ruta P del distrito de Paucarpata, el cual colisionó con tres vehículos menores y una motocicleta.

Tras el fuerte impacto, los vehículos afectados terminaron chocando contra viviendas de la zona y un poste del servicio eléctrico, lo que generó momentos de tensión entre los vecinos. Aproximadamente cinco pasajeros del bus resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a la Clínica Arequipa para recibir la atención médica.

Un bus chocó contra 4 vehículos menores en la calle Grau en Arequipa. (Jeamilett Chirinos)

CONDUCTOR FECTADO PIDE REPARACIÓN

Los propietarios de los vehículos menores señalaron que el accidente pudo causar muertes. Uno de los más afectados, André Villegas, conductor de uno de los autos impactados, denunció que el chofer del bus, lejos de asumir su responsabilidad, lo insultó y amenazó tras el accidente.

Villegas relató que, a través del espejo retrovisor, observó cómo el bus embestía a los vehículos que circulaban detrás, por lo que intentó alinearse para evitar el impacto; sin embargo, la excesiva velocidad del bus no le dio tiempo de reaccionar y terminó siendo colisionado. Por recomendación de los bomberos, el conductor tuvo que retirar el motor de su unidad ante el riesgo de una posible explosión.

Por su parte, la directora de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia en Arequipa, Elena Villegas indicó que el caso debe ser investigado a fondo, ya que no solo se trata de daños materiales, sino también de daños personales, por lo que corresponde una reparación integral a las víctimas. En tanto, Villegas, quien es abogado, expresó su preocupación por la posibilidad de que el conductor del bus quede en libertad en los siguientes días y no asuma el pago de las reparaciones por los daños ocasionados.

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE

El bus involucrado es de placa A1C-759 y, según registros de la Sunarp, pertenece a Julia Armuto y Tomás Condori. Los otros vehículos afectados corresponden a las placas VAY-468, de propiedad de Ana María Vilca Juárez; VBY-065, de Andrés Villegas Gonzáles; BSR-919, perteneciente a la empresa Lavandería Don Marcelo Sociedad Comercial; y la motocicleta de placa 7247-3V, registrada a nombre de Ricardo Pereyra.

La gerenta de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Milagros Chirinos, informó que el bus no pertenece al Sistema Integrado de Transportes (SIT), pese a que llevaba el logo representativo, por lo que denunciará ante Indecopi, por el uso indebido.

