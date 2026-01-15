La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ha reportado el internamiento al depósito municipal de 19 vehículos tipo “loncheritas”, en tres días de operaciones realizadas en la ciudad contra el transporte informal.

Los inspectores municipales con apoyo de la Policía de Tránsito intervinieron ayer en la calle Peral (Cercado) a tres unidades que brindaban servicio de transporte de pasajeros sin la autorización correspondiente y fueron trasladados al depósito municipal de la avenida Parra, en cumplimiento a la normativa vigente.

ACCIONES

Las operaciones se realizan con mayor frecuencia desde el lunes 12 de enero, en respuesta a la agresión física de transportistas informales contra un conductor y una cobradora de un bus afiliado al Sistema Integrado de Transportes (SIT), el último fin de semana en el paradero del Puente Grau.

El subgerente de Transporte Interurbano y Especial, René Ortiz Zegarra, informó que han detectado vehículos sin SOAT y conductores con licencias suspendidas. “Se harán las denuncias por exposición al peligro”, afirmó.

Las operaciones se realizarán con mayor incidencia en los paraderos de Puente Grau, el óvalo San Lázaro y la avenida Vidaurrázaga en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Se anunció la contratación de al menos 50 inspectores más, quienes se sumarán a los 90 registrados. “Tendremos turno noche para atender espacios abiertos a la informalidad”, dijo.