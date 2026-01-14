La adquisición de 100 patrulleros, por parte del Gobierno Regional de Arequipa, no iniciará hasta contar con una empresa a cargo de la supervisión, así lo confirmó la gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Alejandra Midolo, tras participar de una reunión en el Consejo Regional de Arequipa.

La funcionaria indicó que se evalúa la documentación necesaria, luego de que el 31 de diciembre se declarara en desierto la tercera convocatoria para la supervisión, proceso al cual no se presentó oferta alguna pese a los cambios en el cronograma y las bases.

“Necesitamos la supervisora, por eso mismo es que tengo que convocar en la brevedad del plazo”, señaló al ser consultada sobre esta adquisición. Añadió que la próxima semana podría realizarse la cuarta convocatoria del proceso para la supervisión.

Si bien es cierto, el 8 de enero se otorgó la buena pro a Maquinarias S.A. para la ejecución de la compra de 86 patrulleros en 58 comisarías además de 14 vehículos para la Unidad de Emergencias, esta compra deberá aguardar a la contratación de la supervisión.

Para el caso de la empresa supervisora se maneja un presupuesto entre los S/ 138,401.04 y S/ 169,156.85, mientras que la adjudicación se dará con una partida de S/ 18,400,813.89.

