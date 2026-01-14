Denis A. Vargas E. fue enviado a prisión por 9 meses, tras ser acusado por el delito de tentativa de feminicidio, ocurrido en la provincia de Caravelí. La medida fue conseguida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, a cargo del fiscal provincial Marcos Emerson Camacho Ccora.

Según la investigación fiscal, a inicios de enero de este 2026, la víctima fue atacada en un contexto de violencia de género, registrándose múltiples lesiones que fueron acreditadas mediante certificado médico legal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público demostró que se cumplían los requisitos establecidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal, entre ellos la alta prognosis de pena elevada, así como el peligro de fuga y de obstaculización, además de la condición de vulnerabilidad de la agraviada.

Ante ello, el órgano jurisdiccional declaró fundado el pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva del investigado, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso penal y proteger a la víctima.