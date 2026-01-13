La Policía inició las investigaciones para esclarecer la muerte de Óscar Mamani, presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) El Pionero, cuyo cuerpo fue hallado la mañana de hoy al interior de su vivienda, ubicada en la asociación San Francisco de Asís, en el distrito de Majes en Caylloma.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal policial aisló la escena y dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes, a fin de determinar las causas del fallecimiento y establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La muerte del conocido dirigente generó consternación entre los vecinos y dirigentes, quienes espera una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido.

Óscar Mamani era un hombre reconocido por su labor dirigencial para acceder a los servicios básicos, como el acceso al agua potable y la electricidad. Asimismo, integró el directorio de la Junta de Usuarios de Irrigación Majes, donde también desempeñó un rol activo.

