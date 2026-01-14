A más de una semana del grave accidente de tránsito ocurrido en el óvalo de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado, donde 19 personas resultaron heridas, una de las pasajeras continúa luchando por su recuperación en el hospital Honorio Delgado Espinoza. Se trata de Victoria Chara Roque, quien permanece hospitalizada con dos fracturas de consideración en la pelvis y el fémur, por lo que la familia clama por ayuda para la recuperación de la negociante.

Erika, hija de la paciente, informó que los médicos no pueden realizar la intervención quirúrgica debido a la falta de cinco tornillos de titanio indispensables para la operación. Cada uno tiene un costo aproximado de 3 mil soles, por lo tanto, se requiere 15 mil soles, una suma que la familia no puede cubrir por sus propios medios. A ello se suma la necesidad de unidades de sangre, por lo que también recurren al apoyo de donantes.

La situación se agrava porque, según relató la hija, el Seguro Integral de Salud (SIS) se encuentra desactivado, por lo que varios exámenes y medicamentos no son cubiertos. La tomografía, necesaria para evaluar la gravedad de las lesiones, fue asumida íntegramente por la familia. En tanto, el Afocat de la combi en la que viajaba Victoria Chara solo cubrió un gasto de 200 soles, monto que fue insuficiente frente a los altos costos médicos.

Respecto a los responsables del accidente, Erika señaló que el propietario de la camioneta involucrada realizó únicamente un pequeño aporte a través de Yape y, desde entonces, no volvió a responder las llamadas ni mensajes de la familia.

POLLADA Y ADOBADA ESTE DOMINGO

Ante la falta de apoyo económico, los familiares realizarán una pollada y una adobada solidaria este domingo. La actividad se realizará en la misma zona donde ocurrió el accidente, en el óvalo de Apipa, y también en el kilómetro 16 de la carretera Arequipa-Yura, lugar donde Victoria Chara Roque solía ganarse la vida vendiendo caldos.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante Yape al número 944 213 039, a nombre de Victoria Chara Roque. Asimismo, se reciben donaciones de insumos como papa o carne en el mercado de Apipa, que serán utilizados para la preparación de la adobada y la pollada.

